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В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 11 февраля, подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 626, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 146 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 368 калужан.
Новых смертей - одна. Скончался 63-летний житель Тарусского района. В списке умерших теперь 236 калужан.
На лечении остаются 2022 человека. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 425 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 211 (+2),
- Боровский район – 127 (+2),
- Кировский район – 118 (+2),
- Козельский район – 114 (+3),
- Малоярославецкий район – 103 (+4),
- Жуковский район – 97 (+2),
- Людиновский район – 93 (+3),
- Дзержинский район – 76 (-3),
- Сухиничский район – 71 (+1),
- Бабынинский район – 66 (+1),
- Тарусский район – 58 (+4),
- Думиничский район – 48 (-1),
- Перемышльский район – 44 (-2),
- Юхновский район – 41 (-2),
- Медынский район – 38 (-2),
- Жиздринский район – 37 (-2),
- Мещовский район – 35 (-2),
- Ферзиковский район – 34 (-1),
- Спас-Деменский район – 33 (-2),
- Мосальский район - 30 (-3),
- Износковский район – 28 (-2),
- Хвастовичский район – 27 (-2),
- Ульяновский район – 25 (-2),
- Куйбышевский район – 22 (-3),
- Барятинский район – 21 (-1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 11 февраля 2021 года.
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