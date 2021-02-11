В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 11 февраля, подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 626, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 146 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 368 калужан.

Новых смертей - одна. Скончался 63-летний житель Тарусского района. В списке умерших теперь 236 калужан.

На лечении остаются 2022 человека. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 425 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 211 (+2),

Боровский район – 127 (+2),

Кировский район – 118 (+2),

Козельский район – 114 (+3),

Малоярославецкий район – 103 (+4),

Жуковский район – 97 (+2),

Людиновский район – 93 (+3),

Дзержинский район – 76 (-3),

Сухиничский район – 71 (+1),

Бабынинский район – 66 (+1),

Тарусский район – 58 (+4),

Думиничский район – 48 (-1),

Перемышльский район – 44 (-2),

Юхновский район – 41 (-2),

Медынский район – 38 (-2),

Жиздринский район – 37 (-2),

Мещовский район – 35 (-2),

Ферзиковский район – 34 (-1),

Спас-Деменский район – 33 (-2),

Мосальский район - 30 (-3),

Износковский район – 28 (-2),

Хвастовичский район – 27 (-2),

Ульяновский район – 25 (-2),

Куйбышевский район – 22 (-3),

Барятинский район – 21 (-1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 11 февраля 2021 года.

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