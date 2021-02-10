В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 10 февраля, подтвердили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 484, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 222 калужанина.

Новых смертей - четыре. Скончались два жителя Калуги 62 и 59 лет, 53-летний житель Козельского района и 83-летний пациент из Ферзиковского района. В списке умерших теперь 235 калужан.

На лечении остаются 2027 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 424 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 209 (+3),

Боровский район – 125 (-3),

Кировский район – 116 (+7),

Козельский район – 111 (+6),

Малоярославецкий район – 99 (+3),

Жуковский район – 95 (+2),

Людиновский район – 90 (+3),

Дзержинский район – 79 (-2),

Сухиничский район – 70 (+3),

Бабынинский район – 65 (+3),

Тарусский район – 54 (-2),

Думиничский район – 49 (-2),

Перемышльский район – 46 (-2),

Юхновский район – 43 (-2),

Медынский район – 40 (-3),

Жиздринский район – 39 (-2),

Мещовский район – 37 (-3),

Спас-Деменский район – 35 (-3),

Ферзиковский район – 35 (-2),

Мосальский район - 33 (-2),

Износковский район – 30 (-3),

Хвастовичский район – 29 (-2),

Ульяновский район – 27 (-2),

Куйбышевский район – 25 (-2),

Барятинский район – 22 (-3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 февраля 2021 года.

Тем временем

Калужане просят пустить родителей на утренники в детские сады. Из-за коронавируса праздники с весны проходят в закрытом режиме. Подробности.

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