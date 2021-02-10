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В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 10 февраля, подтвердили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 484, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 222 калужанина.
Новых смертей - четыре. Скончались два жителя Калуги 62 и 59 лет, 53-летний житель Козельского района и 83-летний пациент из Ферзиковского района. В списке умерших теперь 235 калужан.
На лечении остаются 2027 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 424 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 209 (+3),
- Боровский район – 125 (-3),
- Кировский район – 116 (+7),
- Козельский район – 111 (+6),
- Малоярославецкий район – 99 (+3),
- Жуковский район – 95 (+2),
- Людиновский район – 90 (+3),
- Дзержинский район – 79 (-2),
- Сухиничский район – 70 (+3),
- Бабынинский район – 65 (+3),
- Тарусский район – 54 (-2),
- Думиничский район – 49 (-2),
- Перемышльский район – 46 (-2),
- Юхновский район – 43 (-2),
- Медынский район – 40 (-3),
- Жиздринский район – 39 (-2),
- Мещовский район – 37 (-3),
- Спас-Деменский район – 35 (-3),
- Ферзиковский район – 35 (-2),
- Мосальский район - 33 (-2),
- Износковский район – 30 (-3),
- Хвастовичский район – 29 (-2),
- Ульяновский район – 27 (-2),
- Куйбышевский район – 25 (-2),
- Барятинский район – 22 (-3).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 февраля 2021 года.
Тем временем
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