В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 235, сообщили KP40 в среду, 10 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 143 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 484.

Выздоровели еще 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 222 калужанина.

На лечении остаются 2027 человек.

По всей России за сутки выявлены 14 494 случая коронавируса. За весь период - 4 012 710. Выписан – 3 516 461. За последние сутки умерли 536 человек, за все время – 78 134.

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