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В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 9 февраля, подтвердили 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 341, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 066 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 231 калужанин.
На лечении остаются 2044 человека.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 431 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 206 (+4),
- Боровский район – 128 (-3),
- Кировский район – 109 (+4),
- Козельский район – 105 (+5),
- Малоярославецкий район – 96 (+2),
- Жуковский район – 93 (+4),
- Людиновский район – 87 (+1),
- Дзержинский район – 81 (+3),
- Сухиничский район – 67 (+2),
- Бабынинский район – 62 (+2),
- Тарусский район – 56 (+1),
- Думиничский район – 51 (-2),
- Перемышльский район – 48 (-2),
- Юхновский район – 45 (-4),
- Медынский район – 43 (-4),
- Жиздринский район – 41 (-5),
- Мещовский район – 40 (-3),
- Спас-Деменский район – 38 (-3),
- Ферзиковский район – 37 (-2),
- Мосальский район - 35 (-3),
- Износковский район – 33 (-3),
- Хвастовичский район – 31 (-3),
- Ульяновский район – 29 (-2),
- Куйбышевский район – 27 (-3),
- Барятинский район – 25 (+1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 февраля 2021 года.
Тем временем
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