В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 9 февраля, подтвердили 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 341, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 066 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 231 калужанин.

На лечении остаются 2044 человека.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 431 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 206 (+4),

Боровский район – 128 (-3),

Кировский район – 109 (+4),

Козельский район – 105 (+5),

Малоярославецкий район – 96 (+2),

Жуковский район – 93 (+4),

Людиновский район – 87 (+1),

Дзержинский район – 81 (+3),

Сухиничский район – 67 (+2),

Бабынинский район – 62 (+2),

Тарусский район – 56 (+1),

Думиничский район – 51 (-2),

Перемышльский район – 48 (-2),

Юхновский район – 45 (-4),

Медынский район – 43 (-4),

Жиздринский район – 41 (-5),

Мещовский район – 40 (-3),

Спас-Деменский район – 38 (-3),

Ферзиковский район – 37 (-2),

Мосальский район - 35 (-3),

Износковский район – 33 (-3),

Хвастовичский район – 31 (-3),

Ульяновский район – 29 (-2),

Куйбышевский район – 27 (-3),

Барятинский район – 25 (+1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 февраля 2021 года.

Тем временем

Калужане просят пустить родителей на утренники в детские сады. Из-за коронавируса праздники с весны проходят в закрытом режиме. Подробности.

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