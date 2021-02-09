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В Калужской области за сутки 147 человек заболели коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 147 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 во вторник, 9 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 27 341.
Выздоровели еще 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 066 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 231 человек.
На лечении остаются 2044 человека.
По всей России за сутки выявлены 15 019 случаев коронавируса. За весь период - 3 998 216. Выписаны – 3 493 886. За последние сутки умерли 530 человек, за все время – 77 598.
Тем временем
В калужских школах 18 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Подробности.
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