В Калужской области за сутки 147 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 147 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 во вторник, 9 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 27 341.

Выздоровели еще 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 066 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 231 человек.

На лечении остаются 2044 человека.

По всей России за сутки выявлены 15 019 случаев коронавируса. За весь период - 3 998 216. Выписаны – 3 493 886. За последние сутки умерли 530 человек, за все время – 77 598.

Тем временем

В калужских школах 18 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Подробности.

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