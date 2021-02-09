В калужских школах 18 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

В школах Калужской области 18 классов переведены на дистанционное обучение. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ, передает пресс-служба правительства.

В настоящее время среди педагогов зафиксировано 42 случая заболевания COVID-19.

Новой коронавирусной инфекцией болеют шесть учащихся, в связи с чем четыре класса переведены на дистанционное обучение.

Диагноз ОРВИ установлен у 136 детей, на дистанционное обучение переведено 14 классов.

Кроме этого, с 8 февраля вышли на очное обучение студенты всех вузов области.

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