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В калужских школах 18 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ
В школах Калужской области 18 классов переведены на дистанционное обучение. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ, передает пресс-служба правительства.
В настоящее время среди педагогов зафиксировано 42 случая заболевания COVID-19.
Новой коронавирусной инфекцией болеют шесть учащихся, в связи с чем четыре класса переведены на дистанционное обучение.
Диагноз ОРВИ установлен у 136 детей, на дистанционное обучение переведено 14 классов.
Кроме этого, с 8 февраля вышли на очное обучение студенты всех вузов области.
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