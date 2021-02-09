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Андрей Конев назначен новым начальником УФСИН по Калужской области
Владислав Шапша и Андрей Конев.
Во вторник, 9 февраля, в Калуге начальник финансово-экономического управления ФСИН России Андрей Кочуков представил губернатору Владиславу Шапше нового начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области Андрея КОНЕВА.
Андрей Конев – выпускник Белгородского юридического института МВД России. Он начал службу в системе исполнения наказаний в 2002 году в должности оперуполномоченного оперативной группы, имеет большой опыт руководящей работы. До назначения в Калугу трудился на посту первого заместителя начальника УФСИН России по Белгородской области.
Поздравляя начальника УФСИН по Калужской области с назначением, Владислав Шапша подчеркнул, что руководство региона наряду с решением целого ряда социально значимых совместных задач уделяет особое внимание реализации проекта по переносу за пределы центральной части Калуги следственного изолятора. Это, по мнению губернатора, важно и с точки зрения дальнейшего развития города, и для создания нормальных условий несения службы личным составом УФСИН.
- Я желаю вам успеха в этой работе – не простой и важной, - отметил Владислав Шапша.
Бывший начальник калужского УФСИНа Сергей Павленко возглавил аналогичное управление в Кировской области.
Ранее в феврале, напомним, в Калужской области сменился начальник управления Росгвардии и начальник таможни.
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