Сергей Деревяшкин назначен новым начальником управления Росгвардии по Калужской области

В Калужской области назначен новый руководитель регионального управления Росгвардии. Им стал полковник полиции Сергей ДЕРЕВЯШКИН.

Ранее он возглавлял управление лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Москве, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

В четверг, 4 февраля, Деревяшкина представили губернатору Владиславу Шапше и личному составу Росгвардии.

Ранее управление Росгвардии по Калужской области с сентября 2019 года возглавлял полковник полиции Игорь Абашкин.