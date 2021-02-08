Дмитрий Кривко назначен новым начальником Калужской таможни

В понедельник, 8 февраля, губернатору Калужской области Владиславу Шапше представили нового начальника Управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации по Калужской области генерал-майора таможенной службы Дмитрий КРИВКО.

Он начал службу в таможенных органах в 1996 году в должности инспектора, имеет большой опыт руководящей работы, отмечен ведомственными наградами, сообщает пресс-служба правительства.

До назначения в Калугу Кривко работал начальником Сочинской таможни.

- Мы активно создаем условия для привлечения инвесторов, и они напрямую связаны с грамотным и быстрым оформлением внешнеторговых операций, - подчеркнул Шапша. - Резиденты наших индустриальных парков и особой экономической зоны, особенно мировые бренды, рассчитывают на то, что эта работа будет слаженной и качественной.