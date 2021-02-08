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Дмитрий Кривко назначен новым начальником Калужской таможни
В понедельник, 8 февраля, губернатору Калужской области Владиславу Шапше представили нового начальника Управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации по Калужской области генерал-майора таможенной службы Дмитрий КРИВКО.
Он начал службу в таможенных органах в 1996 году в должности инспектора, имеет большой опыт руководящей работы, отмечен ведомственными наградами, сообщает пресс-служба правительства.
До назначения в Калугу Кривко работал начальником Сочинской таможни.
- Мы активно создаем условия для привлечения инвесторов, и они напрямую связаны с грамотным и быстрым оформлением внешнеторговых операций, - подчеркнул Шапша. - Резиденты наших индустриальных парков и особой экономической зоны, особенно мировые бренды, рассчитывают на то, что эта работа будет слаженной и качественной.
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