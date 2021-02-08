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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 8 февраля, подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 194, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 912 калужан.
Скончались еще трое: два жителя Калуги 68 и 53 лет, а также 71-летний пациент из Козельского района. В списке умерших теперь 231 калужанин.
На лечении остается 2051 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 425 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 202 (+9),
- Боровский район – 131 (-3),
- Кировский район – 105 (-5),
- Козельский район – 100 (+3),
- Малоярославецкий район – 94 (+2),
- Жуковский район – 89 (-1),
- Людиновский район – 86 (+1),
- Дзержинский район – 78 (-1),
- Сухиничский район – 65 (+2),
- Бабынинский район – 60 (-1),
- Тарусский район – 55 (-2),
- Думиничский район – 53 (-3),
- Перемышльский район – 50 (-5),
- Юхновский район – 49 (-4),
- Медынский район – 47 (-4),
- Жиздринский район – 46 (-3),
- Мещовский район – 43 (-2),
- Спас-Деменский район – 41 (-3),
- Ферзиковский район – 39 (-3),
- Мосальский район - 38 (+4),
- Износковский район – 36 (+5),
- Хвастовичский район – 34 (+4),
- Ульяновский район – 31 (+4),
- Куйбышевский район – 30 (+7),
- Барятинский район – 24 (+3).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 8 февраля 2021 года.
Тем временем
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