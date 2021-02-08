В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 8 февраля, подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 194, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 912 калужан.

Скончались еще трое: два жителя Калуги 68 и 53 лет, а также 71-летний пациент из Козельского района. В списке умерших теперь 231 калужанин.

На лечении остается 2051 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 425 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 202 (+9),

Боровский район – 131 (-3),

Кировский район – 105 (-5),

Козельский район – 100 (+3),

Малоярославецкий район – 94 (+2),

Жуковский район – 89 (-1),

Людиновский район – 86 (+1),

Дзержинский район – 78 (-1),

Сухиничский район – 65 (+2),

Бабынинский район – 60 (-1),

Тарусский район – 55 (-2),

Думиничский район – 53 (-3),

Перемышльский район – 50 (-5),

Юхновский район – 49 (-4),

Медынский район – 47 (-4),

Жиздринский район – 46 (-3),

Мещовский район – 43 (-2),

Спас-Деменский район – 41 (-3),

Ферзиковский район – 39 (-3),

Мосальский район - 38 (+4),

Износковский район – 36 (+5),

Хвастовичский район – 34 (+4),

Ульяновский район – 31 (+4),

Куйбышевский район – 30 (+7),

Барятинский район – 24 (+3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 8 февраля 2021 года.

Тем временем

Калужане просят пустить родителей на утренники в детские сады. Из-за коронавируса праздники с весны проходят в закрытом режиме. Подробности.

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