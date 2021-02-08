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В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 231, сообщили KP40 в понедельник, 8 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено также 152 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 194.
Выздоровели еще 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 912 калужан.
На лечении остается 2051 человек.
По всей России за сутки выявлены 15 916 случаев коронавируса. За весь период - 3 983 197. Выписан – 3 472 091. За последние сутки умерли 407 человек, за все время – 77 068.
UPD. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Калуги 68 и 53 лет, а также 71-летний пациент из Козельского района.
В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом.
Тем временем
Министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько человек привилось от ковида в нашем регионе и когда ждать новую партию вакцины. Подробности.
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