В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 231, сообщили KP40 в понедельник, 8 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 152 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 194.

Выздоровели еще 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 912 калужан.

На лечении остается 2051 человек.

По всей России за сутки выявлены 15 916 случаев коронавируса. За весь период - 3 983 197. Выписан – 3 472 091. За последние сутки умерли 407 человек, за все время – 77 068.

UPD. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Калуги 68 и 53 лет, а также 71-летний пациент из Козельского района.

В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом.

Тем временем

Министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько человек привилось от ковида в нашем регионе и когда ждать новую партию вакцины. Подробности.

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