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В Калужской области 19 650 человек сделали прививку от коронавируса
В Калужской области 19 650 человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Такие данные утром в понедельник, 8 февраля, на рабочем совещании регионального правительства назвал министр здравоохранения Алан ЦКАЕВ.
Чуть менее половины от всех привитых – в Калуге. Вакцинацию двумя компонентами прошли уже 933 человека.
На данный момент в Калужскую область поставлено почти 27 тысяч доз вакцины. До 15 февраля привезут еще 8840.
Напомним, 7 февраля количество случаев заражения коронавирусом в нашем регионе превысило 27 тысяч.
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