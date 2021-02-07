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В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 7 февраля, подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 042, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 770 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 228 калужан.
На лечении остаются 2044 человека.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 422 (-18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 193 (+3),
- Боровский район – 134 (+9),
- Кировский район – 110 (+4),
- Козельский район – 97 (-2),
- Малоярославецкий район – 92 (-4),
- Жуковский район – 90 (-1),
- Людиновский район – 85 (-1),
- Дзержинский район – 79 (-3),
- Сухиничский район – 63 (-8),
- Бабынинский район – 61 (-2),
- Тарусский район – 57 (-4),
- Думиничский район – 56 (+4),
- Перемышльский район – 55 (+8),
- Юхновский район – 53 (+8),
- Медынский район – 51 (+9),
- Жиздринский район – 49 (+6),
- Мещовский район – 45 (+7),
- Спас-Деменский район – 44 (+4),
- Ферзиковский район – 42 (-6),
- Мосальский район - 34 (-3),
- Износковский район – 31 (-4),
- Хвастовичский район – 30 (-3),
- Ульяновский район – 27 (-3),
- Куйбышевский район – 23 (-1),
- Барятинский район – 21 (-2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 7 февраля 2021 года.
Тем временем
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