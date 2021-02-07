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В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2021 16:43 0 1183
В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 7 февраля, подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 042, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 770 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 228 калужан.

На лечении остаются 2044 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 422 (-18 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 193 (+3),
  • Боровский район – 134 (+9),
  • Кировский район – 110 (+4),
  • Козельский район – 97 (-2),
  • Малоярославецкий район – 92 (-4),
  • Жуковский район – 90 (-1),
  • Людиновский район – 85 (-1),
  • Дзержинский район – 79 (-3),
  • Сухиничский район – 63 (-8),
  • Бабынинский район – 61 (-2),
  • Тарусский район – 57 (-4),
  • Думиничский район – 56 (+4),
  • Перемышльский район – 55 (+8),
  • Юхновский район – 53 (+8),
  • Медынский район – 51 (+9),
  • Жиздринский район – 49 (+6),
  • Мещовский район – 45 (+7),
  • Спас-Деменский район – 44 (+4),
  • Ферзиковский район – 42 (-6),
  • Мосальский район - 34 (-3),
  • Износковский район – 31 (-4),
  • Хвастовичский район – 30 (-3),
  • Ульяновский район – 27 (-3),
  • Куйбышевский район – 23 (-1),
  • Барятинский район – 21 (-2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 7 февраля 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 7 февраля 2021 года.

Тем временем

Калужане просят пустить родителей на утренники в детские сады. Из-за коронавируса праздники с весны проходят в закрытом режиме. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2021 16:43 0 1183
Тэги: общество статистика здравоохранение коронавирус
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