В Калужской области 149 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 149 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в воскресенье, 7 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 27 042.

Выздоровели еще 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 770 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 228 человек.

На лечении остаются 2044 человека.

По всей России за сутки выявлены 16 048 случаев коронавируса. За весь период - 3 967 281. Выписаны – 3 456 210. За последние сутки умерли 432 человека, за все время – 76 661.

Тем временем

В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.

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