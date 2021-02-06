В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 6 февраля, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 893, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 164 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 618 калужан.

Подтверждены две новые смерти. Скончались два жителя Калуги 63 и 58 лет. В списке умерших теперь 228 калужан.

На лечении остаются 2047 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 440 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 190 (+8),

Боровский район – 125 (+4),

Кировский район – 106 (-2),

Козельский район – 99 (-4),

Малоярославецкий район – 96 (-3),

Жуковский район – 91 (-2),

Людиновский район – 86 (-3),

Дзержинский район – 82 (-3),

Сухиничский район – 71 (-3),

Бабынинский район – 63 (-4),

Тарусский район – 61 (-4),

Думиничский район – 52 (-5),

Ферзиковский район – 48 (-2),

Перемышльский район – 47 (-2),

Юхновский район – 45 (+1),

Жиздринский район – 43 (+2),

Медынский район – 42 (+3),

Спас-Деменский район – 40 (+2),

Мещовский район – 38 (+2),

Мосальский район - 37 (+2),

Износковский район – 35 (+2),

Хвастовичский район – 33 (+2),

Ульяновский район – 30 (+1),

Куйбышевский район – 24 (+3),

Барятинский район – 23 (-4).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 февраля 2021 года.

Тем временем

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