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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 6 февраля, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 893, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 164 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 618 калужан.
Подтверждены две новые смерти. Скончались два жителя Калуги 63 и 58 лет. В списке умерших теперь 228 калужан.
На лечении остаются 2047 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 440 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 190 (+8),
- Боровский район – 125 (+4),
- Кировский район – 106 (-2),
- Козельский район – 99 (-4),
- Малоярославецкий район – 96 (-3),
- Жуковский район – 91 (-2),
- Людиновский район – 86 (-3),
- Дзержинский район – 82 (-3),
- Сухиничский район – 71 (-3),
- Бабынинский район – 63 (-4),
- Тарусский район – 61 (-4),
- Думиничский район – 52 (-5),
- Ферзиковский район – 48 (-2),
- Перемышльский район – 47 (-2),
- Юхновский район – 45 (+1),
- Жиздринский район – 43 (+2),
- Медынский район – 42 (+3),
- Спас-Деменский район – 40 (+2),
- Мещовский район – 38 (+2),
- Мосальский район - 37 (+2),
- Износковский район – 35 (+2),
- Хвастовичский район – 33 (+2),
- Ульяновский район – 30 (+1),
- Куйбышевский район – 24 (+3),
- Барятинский район – 23 (-4).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 февраля 2021 года.
Тем временем
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