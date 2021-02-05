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В Обнинске медикам заплатили 3,6 миллиона за лечение коронавируса только после вмешательства прокуратуры
В Обнинске 226 медиков клинической больницы №8 не получили стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом. В пятницу, 5 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
В общей сложности сотрудникам задолжали 3,6 миллиона рублей, подчеркивают в ведомстве.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в декабре 2020 года руководителю КБ № 8 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает прокуратура. - По результатам рассмотрения представления выплаты произведены в полном объеме.
Тем временем
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