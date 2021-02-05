В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 226, сообщили KP40 в пятницу, 5 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 26 740.

Выздоровели еще 158 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 454 калужанина.

На лечении остаются 2060 человек.

По всей России за сутки выявлены 16 688 случаев коронавируса. За весь период - 3 934 606. Выписаны – 3 413 495. За последние сутки умерли 527 человек, за все время – 75 732.

Тем временем

В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.

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