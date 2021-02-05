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Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии в пятницу, 5 февраля, достигло 226. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Жуковского района 88 и 62 лет, 61-летний пациент из Малоярославецкого района и 74-летний человек из Обнинска.
Выявлено также 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 26 740.
Выздоровели еще 158 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 454 калужанина.
На лечении остаются 2060 человек.
UPD. В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 444 (+14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 182 (+7),
- Боровский район – 121 (+2),
- Кировский район – 108 (-4),
- Козельский район – 103 (-2),
- Малоярославецкий район – 99 (+5),
- Жуковский район – 93 (+2),
- Людиновский район – 89 (+1),
- Дзержинский район – 85 (-1),
- Сухиничский район – 74 (-1),
- Бабынинский район – 67 (+1),
- Тарусский район – 65 (+2),
- Думиничский район – 57 (-2),
- Ферзиковский район – 50 (-27),
- Перемышльский район – 49 (-6),
- Юхновский район – 44 (-9),
- Жиздринский район – 41 (-7),
- Медынский район – 39 (-3),
- Спас-Деменский район – 38 (+1),
- Мещовский район – 36 (+1),
- Мосальский район - 35 (+2),
- Износковский район – 33 (+3),
- Хвастовичский район – 31 (+2),
- Ульяновский район – 29 (+2),
- Барятинский район – 27 (+2),
- Куйбышевский район – 21 (-2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 февраля 2021 года.
Тем временем
В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.
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