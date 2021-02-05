Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии в пятницу, 5 февраля, достигло 226. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Жуковского района 88 и 62 лет, 61-летний пациент из Малоярославецкого района и 74-летний человек из Обнинска.

Выявлено также 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 26 740.

Выздоровели еще 158 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 454 калужанина.

На лечении остаются 2060 человек.

UPD. В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 444 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 182 (+7),

Боровский район – 121 (+2),

Кировский район – 108 (-4),

Козельский район – 103 (-2),

Малоярославецкий район – 99 (+5),

Жуковский район – 93 (+2),

Людиновский район – 89 (+1),

Дзержинский район – 85 (-1),

Сухиничский район – 74 (-1),

Бабынинский район – 67 (+1),

Тарусский район – 65 (+2),

Думиничский район – 57 (-2),

Ферзиковский район – 50 (-27),

Перемышльский район – 49 (-6),

Юхновский район – 44 (-9),

Жиздринский район – 41 (-7),

Медынский район – 39 (-3),

Спас-Деменский район – 38 (+1),

Мещовский район – 36 (+1),

Мосальский район - 35 (+2),

Износковский район – 33 (+3),

Хвастовичский район – 31 (+2),

Ульяновский район – 29 (+2),

Барятинский район – 27 (+2),

Куйбышевский район – 21 (-2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 февраля 2021 года.

Тем временем

В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.

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