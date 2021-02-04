В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 4 февраля, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 590, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 296 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 222 калужанина.

На лечении остаются 2072 человека.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 430 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 175 (-3),

Боровский район – 119 (-6),

Кировский район – 112 (-6),

Козельский район – 105 (-5),

Малоярославецкий район – 94 (-2),

Жуковский район – 91 (-3),

Людиновский район – 88 (-2),

Дзержинский район – 86 (-1),

Ферзиковский район – 77 (-2),

Сухиничский район – 75 (+1),

Бабынинский район – 66 (+3),

Тарусский район – 63 (+3),

Думиничский район – 59 (+3),

Перемышльский район – 55 (+2),

Юхновский район – 53 (+1),

Жиздринский район – 48 (+5),

Медынский район – 42 (+3),

Спас-Деменский район – 37 (+1),

Мещовский район – 35 (+1),

Мосальский район - 33 (+2),

Износковский район – 30 (+1),

Хвастовичский район – 29 (+1),

Ульяновский район – 27 (+2),

Барятинский район – 25 (+1),

Куйбышевский район – 23 (+3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 февраля 2021 года.

Тем временем

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