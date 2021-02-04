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В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 4 февраля, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 590, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 296 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 222 калужанина.
На лечении остаются 2072 человека.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 430 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 175 (-3),
- Боровский район – 119 (-6),
- Кировский район – 112 (-6),
- Козельский район – 105 (-5),
- Малоярославецкий район – 94 (-2),
- Жуковский район – 91 (-3),
- Людиновский район – 88 (-2),
- Дзержинский район – 86 (-1),
- Ферзиковский район – 77 (-2),
- Сухиничский район – 75 (+1),
- Бабынинский район – 66 (+3),
- Тарусский район – 63 (+3),
- Думиничский район – 59 (+3),
- Перемышльский район – 55 (+2),
- Юхновский район – 53 (+1),
- Жиздринский район – 48 (+5),
- Медынский район – 42 (+3),
- Спас-Деменский район – 37 (+1),
- Мещовский район – 35 (+1),
- Мосальский район - 33 (+2),
- Износковский район – 30 (+1),
- Хвастовичский район – 29 (+1),
- Ульяновский район – 27 (+2),
- Барятинский район – 25 (+1),
- Куйбышевский район – 23 (+3).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 февраля 2021 года.
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