В Калужской области за сутки подтвержден 151 новый случай коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 151 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 26 590, сообщили KP40 в четверг, 4 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 24 296 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 222 человека.

На лечении остаются 2072 человека.

По всей России за сутки выявлены 16 714 случаев коронавируса. За весь период - 3 917 918. Выписаны – 3 389 913. За последние сутки умерли 521 человек, за все время – 75 205.

Тем временем

Новую партию вакцины от коронавируса привезли в Калужскую область. Подробности.

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