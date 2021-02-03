В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 3 февраля, подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 439, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 139 калужан.

Зафиксированы четыре новые смерти. Скончались жители Калуги 60 и 80 лет, 67-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний житель Жиздринского района. В списке умерших теперь 222 калужанина.

На лечении остаются 2078 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 439 (+15 к предыдущему дню),

Обнинск – 178 (+1),

Боровский район – 125 (-3),

Кировский район – 118 (+1),

Козельский район – 105 (+4),

Малоярославецкий район – 96 (-2),

Жуковский район – 94 (+3),

Людиновский район – 90 (+3),

Дзержинский район – 87 (+5),

Ферзиковский район – 79 (+2),

Сухиничский район – 74 (-2),

Бабынинский район – 63 (-5),

Тарусский район – 60 (-3),

Думиничский район – 56 (-1),

Перемышльский район – 53 (-1),

Юхновский район – 52 (+1),

Жиздринский район – 43 (-2),

Медынский район – 39 (-3),

Спас-Деменский район – 36 (-2),

Мещовский район – 34 (-2),

Мосальский район - 31 (-3),

Износковский район – 29 (-2),

Хвастовичский район – 28 (-2),

Ульяновский район – 25 (-2),

Барятинский район – 24 (-1),

Куйбышевский район – 20 (-4).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 февраля 2021 года.

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