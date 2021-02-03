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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 3 февраля, подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 439, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 139 калужан.
Зафиксированы четыре новые смерти. Скончались жители Калуги 60 и 80 лет, 67-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний житель Жиздринского района. В списке умерших теперь 222 калужанина.
На лечении остаются 2078 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 439 (+15 к предыдущему дню),
- Обнинск – 178 (+1),
- Боровский район – 125 (-3),
- Кировский район – 118 (+1),
- Козельский район – 105 (+4),
- Малоярославецкий район – 96 (-2),
- Жуковский район – 94 (+3),
- Людиновский район – 90 (+3),
- Дзержинский район – 87 (+5),
- Ферзиковский район – 79 (+2),
- Сухиничский район – 74 (-2),
- Бабынинский район – 63 (-5),
- Тарусский район – 60 (-3),
- Думиничский район – 56 (-1),
- Перемышльский район – 53 (-1),
- Юхновский район – 52 (+1),
- Жиздринский район – 43 (-2),
- Медынский район – 39 (-3),
- Спас-Деменский район – 36 (-2),
- Мещовский район – 34 (-2),
- Мосальский район - 31 (-3),
- Износковский район – 29 (-2),
- Хвастовичский район – 28 (-2),
- Ульяновский район – 25 (-2),
- Барятинский район – 24 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (-4).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 февраля 2021 года.
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