В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 2 февраля, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 287, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 986 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 калужан.
На лечении остаются 2083 человека.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 424 (+13 к предыдущему дню),
- Обнинск – 177 (+6),
- Боровский район – 128 (+2),
- Кировский район – 117 (+4),
- Козельский район – 101 (+2),
- Малоярославецкий район – 98 (+3),
- Жуковский район – 91 (+2),
- Людиновский район – 87 (+2),
- Дзержинский район – 82 (-2),
- Ферзиковский район – 77 (-2),
- Сухиничский район – 76 (+1),
- Бабынинский район – 68 (-2),
- Тарусский район – 63 (-1),
- Думиничский район – 57 (-2),
- Перемышльский район – 54 (-2),
- Юхновский район – 51 (-2),
- Жиздринский район – 45 (-2),
- Медынский район – 42 (-2),
- Спас-Деменский район – 38 (-2),
- Мещовский район – 36 (-2),
- Мосальский район - 34 (-2),
- Износковский район – 31 (-3),
- Хвастовичский район – 30 (-2),
- Ульяновский район – 27 (-2),
- Барятинский район – 25 (-1),
- Куйбышевский район – 24 (+1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 февраля 2021 года.
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