В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 2 февраля, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 287, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 986 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 калужан.

На лечении остаются 2083 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 424 (+13 к предыдущему дню),

Обнинск – 177 (+6),

Боровский район – 128 (+2),

Кировский район – 117 (+4),

Козельский район – 101 (+2),

Малоярославецкий район – 98 (+3),

Жуковский район – 91 (+2),

Людиновский район – 87 (+2),

Дзержинский район – 82 (-2),

Ферзиковский район – 77 (-2),

Сухиничский район – 76 (+1),

Бабынинский район – 68 (-2),

Тарусский район – 63 (-1),

Думиничский район – 57 (-2),

Перемышльский район – 54 (-2),

Юхновский район – 51 (-2),

Жиздринский район – 45 (-2),

Медынский район – 42 (-2),

Спас-Деменский район – 38 (-2),

Мещовский район – 36 (-2),

Мосальский район - 34 (-2),

Износковский район – 31 (-3),

Хвастовичский район – 30 (-2),

Ульяновский район – 27 (-2),

Барятинский район – 25 (-1),

Куйбышевский район – 24 (+1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 февраля 2021 года.

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