В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 1 февраля, подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 134, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 838 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 калужан.

На лечении остаются 2078 человек.

В 22 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 411 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 171 (-4),

Боровский район – 126 (+4),

Кировский район – 113 (+3),

Козельский район – 99 (+1),

Малоярославецкий район – 95 (+3),

Жуковский район – 89 (-1),

Людиновский район – 85 (-1),

Дзержинский район – 84 (+4),

Ферзиковский район – 79 (+2),

Сухиничский район – 75 (+2),

Бабынинский район – 70 (+2),

Тарусский район – 64 (+4),

Думиничский район – 59 (+1),

Перемышльский район – 56 (+2),

Юхновский район – 53 (+4),

Жиздринский район – 47 (+3),

Медынский район – 44 (+4),

Спас-Деменский район – 40 (+3),

Мещовский район – 38 (+2),

Мосальский район - 36 (+1),

Износковский район – 34 (+2),

Хвастовичский район – 32 (+3),

Ульяновский район – 29 (+2),

Барятинский район – 26 (+4),

Куйбышевский район – 23 (-2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 февраля 2021 года.

Тем временем

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