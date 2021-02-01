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В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.02.2021 16:27 0 2007
В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 1 февраля, подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 134, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 838 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 калужан.

На лечении остаются 2078 человек.

В 22 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 411 (+8 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 171 (-4),
  • Боровский район – 126 (+4),
  • Кировский район – 113 (+3),
  • Козельский район – 99 (+1),
  • Малоярославецкий район – 95 (+3),
  • Жуковский район – 89 (-1),
  • Людиновский район – 85 (-1),
  • Дзержинский район – 84 (+4),
  • Ферзиковский район – 79 (+2),
  • Сухиничский район – 75 (+2),
  • Бабынинский район – 70 (+2),
  • Тарусский район – 64 (+4),
  • Думиничский район – 59 (+1),
  • Перемышльский район – 56 (+2),
  • Юхновский район – 53 (+4),
  • Жиздринский район – 47 (+3),
  • Медынский район – 44 (+4),
  • Спас-Деменский район – 40 (+3),
  • Мещовский район – 38 (+2),
  • Мосальский район - 36 (+1),
  • Износковский район – 34 (+2),
  • Хвастовичский район – 32 (+3),
  • Ульяновский район – 29 (+2),
  • Барятинский район – 26 (+4),
  • Куйбышевский район – 23 (-2).

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.02.2021 16:27 0 2007
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика
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