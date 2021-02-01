В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 1 февраля, подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 26 134, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 838 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 калужан.
На лечении остаются 2078 человек.
В 22 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 411 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 171 (-4),
- Боровский район – 126 (+4),
- Кировский район – 113 (+3),
- Козельский район – 99 (+1),
- Малоярославецкий район – 95 (+3),
- Жуковский район – 89 (-1),
- Людиновский район – 85 (-1),
- Дзержинский район – 84 (+4),
- Ферзиковский район – 79 (+2),
- Сухиничский район – 75 (+2),
- Бабынинский район – 70 (+2),
- Тарусский район – 64 (+4),
- Думиничский район – 59 (+1),
- Перемышльский район – 56 (+2),
- Юхновский район – 53 (+4),
- Жиздринский район – 47 (+3),
- Медынский район – 44 (+4),
- Спас-Деменский район – 40 (+3),
- Мещовский район – 38 (+2),
- Мосальский район - 36 (+1),
- Износковский район – 34 (+2),
- Хвастовичский район – 32 (+3),
- Ульяновский район – 29 (+2),
- Барятинский район – 26 (+4),
- Куйбышевский район – 23 (-2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 февраля 2021 года.
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