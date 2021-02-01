149 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области 1 февраля
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 149 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 26 134, сообщили KP40 в понедельник, 1 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели еще 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 838 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 человек.
На лечении остаются 2078 человек.
По всей России за сутки выявлены 17 648 случаев коронавируса. За весь период - 3 868 087. Выписаны – 3 318 173. За последние сутки умерли 437 человек, за все время – 73 619.
В понедельник стало известно, что в больницах Калужской области сократят 170 коек для больных коронавирусом.
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