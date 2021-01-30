В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 30 января, подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 835, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 23 643 калужанина.

Зафиксировано также четыре новые смерти. Скончались 81-летний житель Калуги, 64-летний пациент из Малоярославецкого района, 80-летние жители Жуковского и Козельского районов. В списке умерших теперь 218 калужан.

На лечении остаются 1974 человека.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 399 (-18 к предыдущему дню),

Обнинск – 173 (+5),

Боровский район – 120 (+5),

Кировский район – 108 (+11),

Козельский район – 99 (-8),

Малоярославецкий район – 95 (+2),

Жуковский район – 87 (-2),

Людиновский район – 84 (-2),

Дзержинский район – 78 (-3),

Ферзиковский район – 75 (-4),

Сухиничский район – 71 (-5),

Бабынинский район – 66 (-2),

Тарусский район – 59 (-3),

Думиничский район – 56 (+1),

Перемышльский район – 52 (+2),

Юхновский район – 47 (+3),

Жиздринский район – 43 (+3),

Медынский район – 38 (+3),

Спас-Деменский район – 36 (+3),

Мещовский район – 34 (+4),

Мосальский район - 32 (+1),

Износковский район – 29 (+2),

Хвастовичский район – 26 (+1),

Ульяновский район – 24 (+1),

Куйбышевский район – 23 (+2),

Барятинский район – 20 (-2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 января 2021 года.

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