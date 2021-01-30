В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 30 января, подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 835, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 23 643 калужанина.
Зафиксировано также четыре новые смерти. Скончались 81-летний житель Калуги, 64-летний пациент из Малоярославецкого района, 80-летние жители Жуковского и Козельского районов. В списке умерших теперь 218 калужан.
На лечении остаются 1974 человека.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 399 (-18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 173 (+5),
- Боровский район – 120 (+5),
- Кировский район – 108 (+11),
- Козельский район – 99 (-8),
- Малоярославецкий район – 95 (+2),
- Жуковский район – 87 (-2),
- Людиновский район – 84 (-2),
- Дзержинский район – 78 (-3),
- Ферзиковский район – 75 (-4),
- Сухиничский район – 71 (-5),
- Бабынинский район – 66 (-2),
- Тарусский район – 59 (-3),
- Думиничский район – 56 (+1),
- Перемышльский район – 52 (+2),
- Юхновский район – 47 (+3),
- Жиздринский район – 43 (+3),
- Медынский район – 38 (+3),
- Спас-Деменский район – 36 (+3),
- Мещовский район – 34 (+4),
- Мосальский район - 32 (+1),
- Износковский район – 29 (+2),
- Хвастовичский район – 26 (+1),
- Ульяновский район – 24 (+1),
- Куйбышевский район – 23 (+2),
- Барятинский район – 20 (-2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 января 2021 года.
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