В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса 30 января

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 218, сообщили KP40 в субботу, 30 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 835.

Выздоровел еще 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 23 643 калужанина.

На лечении остаются 1974 человека.

По всей России за сутки выявлены 19 032 случая коронавируса. За весь период - 3 832 080. Выписаны – 3 279 964. За последние сутки умерли 512 человек, за все время – 72 697.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 января 2021 года.

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