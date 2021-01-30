В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса 30 января
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 218, сообщили KP40 в субботу, 30 января, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 835.
Выздоровел еще 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 23 643 калужанина.
На лечении остаются 1974 человека.
По всей России за сутки выявлены 19 032 случая коронавируса. За весь период - 3 832 080. Выписаны – 3 279 964. За последние сутки умерли 512 человек, за все время – 72 697.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 30 января 2021 года.
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