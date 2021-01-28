Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 28 января в Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида в нашем регионе достигло 214.

В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались 78-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Боровского района.

Также за последние сутки выявлены 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 524.

Выздоровели еще 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 344 калужанина.

На лечении остаются 1966 человек.

Тем временем

Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса. Подробности.

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