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В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2021 11:10 4 1870
В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 524, сообщили в четверг, 28 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 344 калужанина.

Скончались от коронавируса еще два пациента. В списке жертв за весь период пандемии 214 калужан.

На лечении остаются 1966 человек.

По всей России за сутки выявлен 19 138 случаев коронавируса. За весь период - 3 793 810. Выписан – 3 229 258. За последние сутки умерли 575 человек, за все время – 71 651.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.

UPD. Скончались 78-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Боровского района.

В 18 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 398 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 165 (+4),
  • Боровский район – 108 (-6),
  • Козельский район – 102 (-5),
  • Кировский район – 99 (-5),
  • Малоярославецкий район – 95 (-3),
  • Жуковский район – 91 (-3),
  • Людиновский район – 88 (+3),
  • Дзержинский район – 79 (+5),
  • Ферзиковский район – 76 (+5),
  • Сухиничский район – 70 (+1),
  • Бабынинский район – 64 (-3),
  • Тарусский район – 60 (-1),
  • Думиничский район – 57 (+3),
  • Перемышльский район – 51 (+3),
  • Юхновский район – 48 (+3),
  • Жиздринский район – 42 (+4),
  • Медынский район – 38 (+2),
  • Спас-Деменский район – 36 (+2),
  • Мосальский район - 34 (+1),
  • Мещовский район – 32 (+1),
  • Износковский район – 30 (+1),
  • Хвастовичский район – 28 (+1),
  • Ульяновский район – 27 (+2),
  • Барятинский район – 25 (+2),
  • Куйбышевский район – 23 (+1). 

    Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.

Тем временем

Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2021 11:10 4 1870
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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