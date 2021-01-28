В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 524, сообщили в четверг, 28 января, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели еще 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 344 калужанина.
Скончались от коронавируса еще два пациента. В списке жертв за весь период пандемии 214 калужан.
На лечении остаются 1966 человек.
По всей России за сутки выявлен 19 138 случаев коронавируса. За весь период - 3 793 810. Выписан – 3 229 258. За последние сутки умерли 575 человек, за все время – 71 651.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.
UPD. Скончались 78-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Боровского района.
В 18 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 398 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 165 (+4),
- Боровский район – 108 (-6),
- Козельский район – 102 (-5),
- Кировский район – 99 (-5),
- Малоярославецкий район – 95 (-3),
- Жуковский район – 91 (-3),
- Людиновский район – 88 (+3),
- Дзержинский район – 79 (+5),
- Ферзиковский район – 76 (+5),
- Сухиничский район – 70 (+1),
- Бабынинский район – 64 (-3),
- Тарусский район – 60 (-1),
- Думиничский район – 57 (+3),
- Перемышльский район – 51 (+3),
- Юхновский район – 48 (+3),
- Жиздринский район – 42 (+4),
- Медынский район – 38 (+2),
- Спас-Деменский район – 36 (+2),
- Мосальский район - 34 (+1),
- Мещовский район – 32 (+1),
- Износковский район – 30 (+1),
- Хвастовичский район – 28 (+1),
- Ульяновский район – 27 (+2),
- Барятинский район – 25 (+2),
- Куйбышевский район – 23 (+1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 января 2021 года.
Тем временем
Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!