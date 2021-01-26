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В Калужской области за сутки 154 человека заболели коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.01.2021 11:10 0 1122
В Калужской области за сутки 154 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 154 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 218, сообщили во вторник, 26 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 068 калужан.

Новых умерших, по данным оперштаба, не было. В списке жертв за весь период пандемии 209 калужан.

На лечении остается 1941 человек.

По всей России за сутки выявлен 18 241 случая коронавируса. За весь период - 3 756 931. Выписан – 3 174 561. За последние сутки умерли 464 человека, за все время – 70 482.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

UPD. В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 395 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 166 (+9),
  • Боровский район – 117 (+5),
  • Козельский район – 110 (+2),
  • Кировский район – 107 (+4),
  • Малоярославецкий район – 99 (+2),
  • Жуковский район – 95 (+3),
  • Людиновский район – 87 (+6),
  • Дзержинский район – 77 (+2),
  • Ферзиковский район – 74 (+3),
  • Сухиничский район – 70 (+2),
  • Бабынинский район – 65 (+3),
  • Тарусский район – 60 (+1),
  • Думиничский район – 55 (-1),
  • Перемышльский район – 44 (-5),
  • Юхновский район – 41 (-4),
  • Жиздринский район – 38 (-5),
  • Медынский район – 35 (-1),
  • Спас-Деменский район – 32 (-2),
  • Мосальский район - 30 (-1),
  • Мещовский район – 28 (-1),
  • Износковский район – 27 (-2),
  • Хвастовичский район – 26 (-1),
  • Ульяновский район – 23 (-1),
  • Барятинский район – 21 (-1),
  • Куйбышевский район – 19 (-1). 

    Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

Министр образования и науки сообщил, сколько учеников и учителей болеет ковидом в калускжих школах.

Тем временем

В правительстве назвали последние данные по прививкам от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.01.2021 11:10 0 1122
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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