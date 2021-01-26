В Калужской области за сутки 154 человека заболели коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили 154 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 218, сообщили во вторник, 26 января, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели еще 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 068 калужан.
Новых умерших, по данным оперштаба, не было. В списке жертв за весь период пандемии 209 калужан.
На лечении остается 1941 человек.
По всей России за сутки выявлен 18 241 случая коронавируса. За весь период - 3 756 931. Выписан – 3 174 561. За последние сутки умерли 464 человека, за все время – 70 482.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.
UPD. В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 395 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 166 (+9),
- Боровский район – 117 (+5),
- Козельский район – 110 (+2),
- Кировский район – 107 (+4),
- Малоярославецкий район – 99 (+2),
- Жуковский район – 95 (+3),
- Людиновский район – 87 (+6),
- Дзержинский район – 77 (+2),
- Ферзиковский район – 74 (+3),
- Сухиничский район – 70 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+3),
- Тарусский район – 60 (+1),
- Думиничский район – 55 (-1),
- Перемышльский район – 44 (-5),
- Юхновский район – 41 (-4),
- Жиздринский район – 38 (-5),
- Медынский район – 35 (-1),
- Спас-Деменский район – 32 (-2),
- Мосальский район - 30 (-1),
- Мещовский район – 28 (-1),
- Износковский район – 27 (-2),
- Хвастовичский район – 26 (-1),
- Ульяновский район – 23 (-1),
- Барятинский район – 21 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.
Министр образования и науки сообщил, сколько учеников и учителей болеет ковидом в калускжих школах.
Тем временем
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