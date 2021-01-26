В Калужской области за сутки 154 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 154 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 218, сообщили во вторник, 26 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 068 калужан.

Новых умерших, по данным оперштаба, не было. В списке жертв за весь период пандемии 209 калужан.

На лечении остается 1941 человек.

По всей России за сутки выявлен 18 241 случая коронавируса. За весь период - 3 756 931. Выписан – 3 174 561. За последние сутки умерли 464 человека, за все время – 70 482.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

UPD. В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 395 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 166 (+9),

Боровский район – 117 (+5),

Козельский район – 110 (+2),

Кировский район – 107 (+4),

Малоярославецкий район – 99 (+2),

Жуковский район – 95 (+3),

Людиновский район – 87 (+6),

Дзержинский район – 77 (+2),

Ферзиковский район – 74 (+3),

Сухиничский район – 70 (+2),

Бабынинский район – 65 (+3),

Тарусский район – 60 (+1),

Думиничский район – 55 (-1),

Перемышльский район – 44 (-5),

Юхновский район – 41 (-4),

Жиздринский район – 38 (-5),

Медынский район – 35 (-1),

Спас-Деменский район – 32 (-2),

Мосальский район - 30 (-1),

Мещовский район – 28 (-1),

Износковский район – 27 (-2),

Хвастовичский район – 26 (-1),

Ульяновский район – 23 (-1),

Барятинский район – 21 (-1),

Куйбышевский район – 19 (-1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 января 2021 года.

Министр образования и науки сообщил, сколько учеников и учителей болеет ковидом в калускжих школах.

Тем временем

В правительстве назвали последние данные по прививкам от коронавируса. Подробности.

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