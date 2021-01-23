В Калужской области за сутки 156 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 753, сообщили в субботу, 23 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 158 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 647 калужан.

Новых умерших, по данным оперштаба, не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умерли 205 человек.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1897 человек.

По всей России за сутки выявлен 20 921 случай коронавируса. За весь период - 3 698 273. Выписаны – 3 109 315. За последние сутки умерли 559 человек, за все время – 68 971.