В Калужской области масочный режим продлен до 28 февраля

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим из-за пандемии коронавирусной инфекции продлены до 28 февраля 2021 года. Соответствующее постановление правительства региона №27 в пятницу, 22 января, подписал губернатор Владислав Шапша. Текст документа уже официально опубликован.

Этим документам также до 20 февраля продляется режим самоизоляции для калужан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Полный текст постановления правительства Калужской области №27 от 22.01.2021:

На 22 января в Калужской области выявлено 24 597 случаев коронавируса.

Тем временем

Правительство Калужской области рассказало, сколько калужан привилось от коронавируса за пять дней. Подробности.