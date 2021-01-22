В Калужской области масочный режим продлен до 28 февраля
В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим из-за пандемии коронавирусной инфекции продлены до 28 февраля 2021 года. Соответствующее постановление правительства региона №27 в пятницу, 22 января, подписал губернатор Владислав Шапша. Текст документа уже официально опубликован.
Этим документам также до 20 февраля продляется режим самоизоляции для калужан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
Полный текст постановления правительства Калужской области №27 от 22.01.2021:
На 22 января в Калужской области выявлено 24 597 случаев коронавируса.
Тем временем
Правительство Калужской области рассказало, сколько калужан привилось от коронавируса за пять дней. Подробности.
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