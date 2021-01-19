В Калужской области осталось 28% свободных коек для больных коронавирусом
В больницах Калужской области развернуто 2400 коек для больных коронавирусом. Из них заняты 1727, рассказали 18 января на заседании оперативного штаба.
Госпитализированы пациенты с подтвержденным ковидом, а также люди с пневмонией, у которых тест на коронавирус оказался отрицательным.
Свободных коек – 673. Это около 28%.
- За сутки в области проведено свыше 1700 тестирований на коронавирусную инфекцию, - рассказали в правительстве региона. - Всего за весь период - более 395 тысяч исследований. Охват тестированием составляет 195,4 на сто тысяч населения.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Привить планируется до полумиллиона человек.
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