В Калужской области осталось 28% свободных коек для больных коронавирусом

В больницах Калужской области развернуто 2400 коек для больных коронавирусом. Из них заняты 1727, рассказали 18 января на заседании оперативного штаба.

Госпитализированы пациенты с подтвержденным ковидом, а также люди с пневмонией, у которых тест на коронавирус оказался отрицательным.

Свободных коек – 673. Это около 28%.

- За сутки в области проведено свыше 1700 тестирований на коронавирусную инфекцию, - рассказали в правительстве региона. - Всего за весь период - более 395 тысяч исследований. Охват тестированием составляет 195,4 на сто тысяч населения.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Привить планируется до полумиллиона человек.

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Сколько учителей и учеников болеет коронавирусом в школах Калуги и области. Подробности.