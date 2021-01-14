В Калужской области за сутки подтвердили 158 новых случаев заболевания коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили 158 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии выросло до 23 326, сообщили в четверг, 14 января, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 267 калужан.
В списке умерших по-прежнему 194 человека. Новых случаев за сутки не было.
На лечении остаются 1865 человек.
По всей России за сутки выявлены 24 763 случая коронавируса. За весь период - 3 495 816. Выписано – 2 882 044. За последние сутки умер 570 человек, за все время – 63 940.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 14 января 2021 года.
Тем временем
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