Метель в Калуге 14 января: что творится на улицах города

В ночь на четверг, 14 января, на Калугу обрушилась сильная метель. Уже ночью городские улицы начали расчищать, но все равно утром многие опоздали на работу.

Полной остановки движения нигде не наблюдается, но автомобилисты заметно снизили скорость. Ехать быстро по снегу просто опасно.

А вот на состояние дворов калужане уже опубликовали множество жалоб в соцсетях. Дворники пока не успевают все убрать.

На дорогах слой снега.

По данным управления городского хозяйства, ночью дороги первой и второй категории подметались дважды. Было вывезено 930 кубометров снега.

Сейчас уборкой снега занимаются 98 единиц техники и 150 дорожных рабочих. Очищаются от снега дороги первой и второй категории, подметаются тротуары.

- Уборка снега ведется и в центре города, и на окраинах, - подчеркнули в городской управе. - На сельских территориях сейчас работают семь комбинированных дорожных машин, четыре трактора, три погрузчика, грейдер, 12 рабочих. Израсходовано 40 тонн пескосоляной смеси.

Небольшой снег будет идти в Калуге в течение всего дня. К вечеру синоптики обещают похолодание.

Перекресток улиц Ленина и Кирова утром 14 января 2021 года.

Остановки на Кирова почищены.

Пешеходная часть улицы Театральной.

Улица Марата.

Тротуар рядом со скверопарком завален снегом. Пешеходы идут по проезжей части.

В самом парке высадился десант рабочих, там дорожки почищены.

Калужский динозавр.

Парк на месте рынка 14 января.

Улица Плеханова.

Во многих дворах - снежная каша.

Дорожная обстановка на 9 утра: ДТП на Салтыковке, Грабцевском шоссе, Московской площади и на Силикатном.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня передвигаетесь по городу? Почистили ли снег у вас на улице и во дворе? Расскажите в комментариях!