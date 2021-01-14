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На Калугу обрушилась сильная метель

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2021 00:39 1 610

Около 18:00 в среду, 13 января, в Калуге начался снегопад. Постепенно осадки усиливаются. Как и обещали накануне в МЧС, сильная метель накрыла город в ночь на 14 января.

Также в Калуге усилился ветер. Порывы достигают 10 м/с.

Снегом заметает тротуары и улицы.

В городской управе заявили, что уборка будет продолжаться всю ночь. Рано утром количество рабочих будет увеличено.

Метель Калуга 14 январяУлица Степана Разина в Калуге в ночь на 14 января 2021 года.

На тротуарах - причудливые сугробы.

- Предстоящей ночью улицы Калуги будут очищать от снега 69 единиц снегоуборочной техники – специальные машины, трактора, погрузчики, грейдеры, снегопогрузчики. – обещают в администрации. - В процессе также будут задействованы 15 дорожных рабочих. Планируется подметание тротуаров, дорог первой и второй категории. В пять утра 14 января количество дорожных рабочих будет увеличено до 80, а к восьми утра – до 155. Они, как обычно, будут очищать от снега пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и днем 14 января. При этом к вечеру четверга ожидается похолодание – до -15 градусов.

Утром калужским автомобилистам придется откапывать свои машины.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2021 00:39 1 610
Тэги: погода фоторепортаж снег видео
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