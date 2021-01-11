В 18 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 11 января, подтвердили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 850, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 20 871 калужанин.

В списке умерших теперь 193 человека. За последние сутки подтверждены две новые смерти. Скончались 75-летний житель Обнинска и 52-летний пациент из Жуковского района.

На лечении остаются 1786 человек.

В 18 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 329 (+28 к предыдущему дню),

Обнинск – 160 (+6),

Боровский район – 130 (+3),

Кировский район – 109 (+3),

Козельский район – 105 (+2),

Малоярославецкий район – 98 (+2),

Жуковский район – 94 (+4),

Людиновский район – 88 (+2),

Дзержинский район – 81 (+3),

Ферзиковский район – 64 (+4),

Сухиничский район – 61 (+4),

Бабынинский район – 59 (+3),

Тарусский район – 48 (+2),

Думиничский район – 45 (+4),

Перемышльский район – 38 (+3),

Юхновский район – 36 (+2),

Жиздринский район – 33 (+2),

Медынский район – 31 (+1),

Спас-Деменский район – 27 (-2),

Мещовский район – 26 (-1),

Мосальский район - 25 (-1),

Износковский район – 23 (-1),

Хвастовичский район – 22 (-2),

Ульяновский район – 20 (-2),

Барятинский район – 18 (-2),

Куйбышевский район – 16 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 января 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что за новогодние каникулы в Калужской области умерли от коронавируса 19 пациентов.

Тем временем

Скончалась главный врач калужской скорой помощи. Подробности.