В 18 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 11 января, подтвердили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 850, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 20 871 калужанин.
В списке умерших теперь 193 человека. За последние сутки подтверждены две новые смерти. Скончались 75-летний житель Обнинска и 52-летний пациент из Жуковского района.
На лечении остаются 1786 человек.
В 18 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 329 (+28 к предыдущему дню),
- Обнинск – 160 (+6),
- Боровский район – 130 (+3),
- Кировский район – 109 (+3),
- Козельский район – 105 (+2),
- Малоярославецкий район – 98 (+2),
- Жуковский район – 94 (+4),
- Людиновский район – 88 (+2),
- Дзержинский район – 81 (+3),
- Ферзиковский район – 64 (+4),
- Сухиничский район – 61 (+4),
- Бабынинский район – 59 (+3),
- Тарусский район – 48 (+2),
- Думиничский район – 45 (+4),
- Перемышльский район – 38 (+3),
- Юхновский район – 36 (+2),
- Жиздринский район – 33 (+2),
- Медынский район – 31 (+1),
- Спас-Деменский район – 27 (-2),
- Мещовский район – 26 (-1),
- Мосальский район - 25 (-1),
- Износковский район – 23 (-1),
- Хвастовичский район – 22 (-2),
- Ульяновский район – 20 (-2),
- Барятинский район – 18 (-2),
- Куйбышевский район – 16 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 января 2021 года.
Ранее мы рассказывали, что за новогодние каникулы в Калужской области умерли от коронавируса 19 пациентов.
Тем временем
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