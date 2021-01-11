В Калужской области 19 человек умерли от коронавируса за новогодние каникулы

За новогодние каникулы, с 1 по 10 января, в Калужской области скончались от коронавируса 19 человек. Общее количество жертв пандемии выросло со 172 до 191, сообщает региональный оперативный штаб.

Чаще всего пациенты умирали от ковида в Обнинске. Там зафиксировано восемь летальных случаев. Самой старшей жертве было 84 года, младшей – 59.

В Боровском районе за праздники четыре человека умерли от коронавируса. Возраст этих пациентов – от 45 до 65 лет.

В Калуге скончались трое – от 60 до 84 лет.

В Малоярославецком районе жертвами ковида стали два человека. Одному из них было 48 лет, второму – 58.

По одному человеку умерли в Жуковском (70 лет) и Юхновском (56) районах.

Напомним, на данный момент в Калужской области выявлено 22 690 случаев коронавируса. На лечении остаются 1720 человек.

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