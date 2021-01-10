В Калужской области за сутки еще два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 191 человек, сообщили в воскресенье, 10 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 690.

За последние сутки выздоровели 114 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 20 779 калужан.

На лечении остаются 1720 человек.

По всей России за сутки выявлен 22 851 случай коронавируса. За весь период - 3 401 954. Выписано – 2 778 889. За последние сутки умерли 456 человек, за все время – 61 837.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 января 2021 года.

Тем временем

Скончалась главный врач калужской скорой помощи. Подробности.

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