В Калужской области за сутки еще два человека скончались от коронавируса
В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 193 человека, сообщили в понедельник, 11 января, в федеральном оперативном штабе.
Подтверждены 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 850.
За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 20 871 калужанин.
На лечении остаются 1786 человек.
По всей России за сутки выявлены 23 315 случаев коронавируса. За весь период - 3 425 269. Выписано – 2 800 675. За последние сутки умерли 436 человек, за все время – 62 273.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 11 января 2021 года.
Ранее мы рассказывали, что за новогодние каникулы в Калужской области умерли от коронавируса 19 пациентов.
Тем временем
Скончалась главный врач калужской скорой помощи. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!