В Калужской области за сутки еще два человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 193 человека, сообщили в понедельник, 11 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 850.

За последние сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 20 871 калужанин.

На лечении остаются 1786 человек.

По всей России за сутки выявлены 23 315 случаев коронавируса. За весь период - 3 425 269. Выписано – 2 800 675. За последние сутки умерли 436 человек, за все время – 62 273.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 11 января 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что за новогодние каникулы в Калужской области умерли от коронавируса 19 пациентов.

Тем временем

Скончалась главный врач калужской скорой помощи. Подробности.

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