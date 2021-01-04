В Калуге убрали 1370 кубометров снега

В Калуге продолжаются работы по уборке снега. За последнюю ночь вывезли 1370 кубометров осадков, сообщает городская управа в понедельник, 4 января.

На обработку тротуаров ушло 87 тонн пескосоляной смеси.

- Вывоз снега и очистка пешеходных переходов и остановок общественного транспорта производится силами 13 бригад, - подчеркивают в горуправе. - Они работают на Театральной площади, в сквере Ленина, на Марата, Кирова, Рылеева, Достоевского, Ленина и других улицах Калуги.

Пескосоляной смесью посыпали все тротуары в центре города. Асфальт в отдаленных районах продолжают обрабатывать. Задействовано 12 единиц техники и шесть бригад дорожных рабочих.