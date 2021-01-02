В Калужской области 170 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области в субботу, 2 января, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 392, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 58 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 969 калужан.
В списке умерших 172 человека. Новых случаев за сутки не зафиксировано
На лечении остается 1251 человек.
По всей России за сутки выявлено 26 301 новый случай коронавируса. За весь период - 3 212 637. Вылечились - 2 599 035. За сутки умерли 447 человек, за весь период - 58 002.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 января 2021 года.
Тем временем
В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.
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