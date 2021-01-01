В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 1 января, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 222, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 177 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 911 калужан.
В списке умерших по-прежнему 172 человека. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1139 человек.
В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 215 (+12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 128 (+5),
- Кировский район – 80 (-2),
- Козельский район – 69 (-2),
- Боровский район – 68 (-2),
- Людиновский район – 65 (-1),
- Малоярославецкий район – 57 (-1),
- Жуковский район – 55 (-2),
- Дзержинский район – 53 (+1),
- Ферзиковский район – 41 (0),
- Сухиничский район – 34 (+1),
- Думиничский район – 30 (-1),
- Жиздринский район – 29 (0),
- Тарусский район – 27 (+2),
- Мещовский район – 25 (-1),
- Перемышльский район – 23 (-1),
- Бабынинский район – 22 (+1),
- Износковский район – 20 (-2),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Юхновский район – 17 (-1),
- Медынский район – 16 (-1),
- Хвастовичский район – 13 (-2),
- Ульяновский район – 11 (-3),
- Мосальский район - 9 (-1),
- Куйбышевский район – 8 (-1),
- Барятинский район – 6 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 янвваря 2021 года.
Тем временем
Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.
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