В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 1 января, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 222, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 177 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 911 калужан.

В списке умерших по-прежнему 172 человека. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1139 человек.

В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 215 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 128 (+5),

Кировский район – 80 (-2),

Козельский район – 69 (-2),

Боровский район – 68 (-2),

Людиновский район – 65 (-1),

Малоярославецкий район – 57 (-1),

Жуковский район – 55 (-2),

Дзержинский район – 53 (+1),

Ферзиковский район – 41 (0),

Сухиничский район – 34 (+1),

Думиничский район – 30 (-1),

Жиздринский район – 29 (0),

Тарусский район – 27 (+2),

Мещовский район – 25 (-1),

Перемышльский район – 23 (-1),

Бабынинский район – 22 (+1),

Износковский район – 20 (-2),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Юхновский район – 17 (-1),

Медынский район – 16 (-1),

Хвастовичский район – 13 (-2),

Ульяновский район – 11 (-3),

Мосальский район - 9 (-1),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Барятинский район – 6 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 янвваря 2021 года.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.