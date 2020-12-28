В Калуге родились семь младенцев с редкими именами

За неделю, с 22 по 26 декабря, в Калуге родились 102 младенца. Среди них 53 мальчика и 49 девочек, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Самыми редкими именами среди новорожденных были Мирра, Оливия, Забава, Нелли, Амелия, Мирон и Тихон.

Самый маленький младенец за эту неделю весил 1950 граммов, самый большой – 4450 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей – 42. Отцам соответственно – 23 и 53.

Также с 22 по 26 декабря в Калуге заключили 38 браков. Самым юным невесте и жениху 18 и 19 лет. Самой взрослой невесте – 62 года, жениху – 65.

Ранее мы рассказывали о самых редких именах младенцев в Калуге в октябре и ноябре 2020 года.