Калужский ЗАГС назвал самые редкие детские имена в ноябре

За последнюю неделю в Калуге родились 86 детей – 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городское управление ЗАГС. Самый маленький новорожденный весил 990 граммов, самый большой – 4428 граммов.

В ЗАГСе также рассказали, какими редкими именами называли калужане своих детей в ноябре 2020 года.

В нашем городе появились мальчики с именами: Владлен, Эмин, Захар, Артемий, Макар, Ведимир, Адриан и Гордей.

Самые редки имена девочек: Амелия, Каролина, Илария, Мелания, Микаэла, Сильвия, Бажена, Лилиана, Аделина и Юлиана.