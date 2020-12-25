В 11 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 25 декабря, подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 026, сообщили в региональном оперативном штабе. Скончались жители Обнинска 71 и 62 лет, а также 60-летний пациент из Жуковского района.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 18 712 калужан.

В списке умерших теперь 158 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались

На лечении остаются 1156 человек.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 221 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 131 (+5),

Кировский район – 92 (-2),

Малоярославецкий район – 66 (-5),

Боровский район – 65 (-4),

Людиновский район – 64 (-4),

Козельский район – 63 (+1),

Дзержинский район – 58 (-2),

Жуковский район – 50 (-2),

Ферзиковский район – 48 (+8),

Сухиничский район – 32 (+4),

Думиничский район – 30 (+3),

Тарусский район – 27 (+2),

Бабынинский район – 26 (+3),

Жиздринский район – 23 (+2),

Мещовский район – 22 (+1),

Перемышльский район – 21 (+2),

Юхновский район – 18 (-1),

Спас-Деменский район – 17 (-1),

Износковский район – 16 (-1),

Медынский район – 15 (-1),

Хвастовичский район – 13 (-1),

Мосальский район - 12 (-1),

Куйбышевский район – 10 (-2),

Ульяновский район – 9 (0),

Барятинский район – 7 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 декабря 2020 года.

Тем временем

В Калужской области 31 декабря объявили выходным, но этот день многим придется отработать 26 декабря. Детские сады в последний день года работать не будут. Подробности.

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