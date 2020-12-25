В 11 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 25 декабря, подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 026, сообщили в региональном оперативном штабе. Скончались жители Обнинска 71 и 62 лет, а также 60-летний пациент из Жуковского района.
За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 18 712 калужан.
В списке умерших теперь 158 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались
На лечении остаются 1156 человек.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 221 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 131 (+5),
- Кировский район – 92 (-2),
- Малоярославецкий район – 66 (-5),
- Боровский район – 65 (-4),
- Людиновский район – 64 (-4),
- Козельский район – 63 (+1),
- Дзержинский район – 58 (-2),
- Жуковский район – 50 (-2),
- Ферзиковский район – 48 (+8),
- Сухиничский район – 32 (+4),
- Думиничский район – 30 (+3),
- Тарусский район – 27 (+2),
- Бабынинский район – 26 (+3),
- Жиздринский район – 23 (+2),
- Мещовский район – 22 (+1),
- Перемышльский район – 21 (+2),
- Юхновский район – 18 (-1),
- Спас-Деменский район – 17 (-1),
- Износковский район – 16 (-1),
- Медынский район – 15 (-1),
- Хвастовичский район – 13 (-1),
- Мосальский район - 12 (-1),
- Куйбышевский район – 10 (-2),
- Ульяновский район – 9 (0),
- Барятинский район – 7 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 декабря 2020 года.
Тем временем
В Калужской области 31 декабря объявили выходным, но этот день многим придется отработать 26 декабря. Детские сады в последний день года работать не будут. Подробности.
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