167 новых случаев коронавируса подтвердили в Калужской области 24 декабря
В Калужской области в четверг, 23 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 857, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 159 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 18 551 калужанин.
В списке умерших теперь 155 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались два жителя Калуги - 88 и 89 лет.
На лечении остается 1151 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 219 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 126 (+10),
- Кировский район – 94 (-1),
- Малоярославецкий район – 71 (-6),
- Боровский район – 69 (-6),
- Людиновский район – 68 (-4),
- Козельский район – 62 (-2),
- Дзержинский район – 60 (-1),
- Жуковский район – 52 (-2),
- Ферзиковский район – 40 (+3),
- Сухиничский район – 28 (+1),
- Думиничский район – 27 (+1),
- Тарусский район – 25 (+2),
- Бабынинский район – 23 (+2),
- Жиздринский район – 21 (+1),
- Мещовский район – 21 (+2),
- Перемышльский район – 19 (0),
- Юхновский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 18 (+2),
- Износковский район – 17 (+2),
- Медынский район – 16 (+2),
- Хвастовичский район – 14 (0),
- Мосальский район - 13 (0),
- Куйбышевский район – 12 (0),
- Ульяновский район – 9 (-1),
- Барятинский район – 8 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 декабря 2020 года.
В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Тем временем
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о том, что 31 декабря в нашем регионе будет выходным днем. В распоряжении правительства, опубликованном 24 декабря, говорится, что для этого нужно будет отработать 26 декабря. Подробности.
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