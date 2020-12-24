167 новых случаев коронавируса подтвердили в Калужской области 24 декабря

В Калужской области в четверг, 23 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 857, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 159 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 18 551 калужанин.

В списке умерших теперь 155 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались два жителя Калуги - 88 и 89 лет.

На лечении остается 1151 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 219 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 126 (+10),

Кировский район – 94 (-1),

Малоярославецкий район – 71 (-6),

Боровский район – 69 (-6),

Людиновский район – 68 (-4),

Козельский район – 62 (-2),

Дзержинский район – 60 (-1),

Жуковский район – 52 (-2),

Ферзиковский район – 40 (+3),

Сухиничский район – 28 (+1),

Думиничский район – 27 (+1),

Тарусский район – 25 (+2),

Бабынинский район – 23 (+2),

Жиздринский район – 21 (+1),

Мещовский район – 21 (+2),

Перемышльский район – 19 (0),

Юхновский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (+2),

Износковский район – 17 (+2),

Медынский район – 16 (+2),

Хвастовичский район – 14 (0),

Мосальский район - 13 (0),

Куйбышевский район – 12 (0),

Ульяновский район – 9 (-1),

Барятинский район – 8 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о том, что 31 декабря в нашем регионе будет выходным днем. В распоряжении правительства, опубликованном 24 декабря, говорится, что для этого нужно будет отработать 26 декабря. Подробности.

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