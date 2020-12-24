В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 155, сообщили KP40 в четверг, 24 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 44 человека. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлено 167 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе выросло до 19 857.

Выздоровели за сутки 159 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 18 551 человек.

На лечении остается 1151 пациент с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 29 935 случаев коронавируса. За весь период - 2 963 688. Выписано – 2 370 857. За последние сутки умерли 635 человек, за все время – 53 096.





Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о том, что 31 декабря в нашем регионе будет выходным днем. Официальный документ на этот счет правительство обещает опубликовать 24 декабря. Подробности.

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