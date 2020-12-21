В Калужской области магазины снизили цены на сахар и подсолнечное масло

В Калужской области сетевые магазины снизили цены на сахар и подсолнечное масло. В понедельник, 21 декабря, на рабочем совещании правительства об этом рассказал министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

- Министерство ведет постоянный мониторинг по 65 видам продовольственных товаров с участием органов местного самоуправления, - заявил Владимиров. - В течение недели мы планируем обеспечить подписание соглашения с региональными поставщиками на предмет ограничения цены на сахар и подсолнечное масло. Цены на данные продукты скорректированы. Все сетевые магазины сменили ценники.

По информации министра, в целом резкого повышения цен на территории области не наблюдается. Дефицита продовольственных товаров нет. В настоящее время в регионе установилась минимальная цена на сахар на уровне 45 руб/кг, соль – 10,5 руб/кг, на масло подсолнечное – 87,8 руб., гречневую крупу – 72,5 руб., рис – 61,4 руб.

- Это хорошо, - прокомментировал ситуацию с ценами Владислав Шапша. - Главное, что принятые правительством России действенные решения дали быстрый эффект и все сети на них быстро отреагировали.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской области вырастут коммунальные платежи. Подробности.