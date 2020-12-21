В Калужской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2021 года. Об этом в понедельник, 21 декабря, на рабочем совещании правительства сообщил министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

Как и в предыдущие годы, в среднем по стране рост с 1 июля будущего года составит около 4%, в среднем по Калужской области – 3,4%.

По предварительной оценке, электроэнергия для населения подорожает на 4,7 %, вода – на 2,5%, водоотведение, отопление и газ – на 3 %, вывоз мусора – на 2,5 %.

По итогам обсуждения губернатор Владислав ШАПША назвал решение правительства России сохранить ограниченный индекс для роста цен на услуги ЖКХ важнейшим.

- Это очень чувствительный для людей вопрос. – подчеркнул глава региона. - Важно, что удалось принять решение, которое позволит жителям Калужской области не почувствовать резкий рост тарифов.

Ранее мы сообщали, что плата за капремонт в Калужской области вырастет с 1 января.