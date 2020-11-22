В Калужской области плата за капремонт вырастет на 4% с января 2021 года

В Калужской области с 1 января 2021 года размеры минимальных взносов на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах увеличатся на 4%. Соответствующее постановление правительства №857 подписал губернатор Владислав Шапша. Текст документа уже официально опубликован.

В домах без лифта за один квадратный метр квартиры придется платить минимум 7,91 рубля. В 2020 году тариф равен 7,61 рубля.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет отдавать минимум 9,03 рубля. В нынешнем году соответствующий взнос равняется 8,68 рубля.

Как отмечают в Фонде капитального ремонта Калужской области, за 10 месяцев 2020 года собираемость взносов составила 97,1%. Передовиками по платежам в нынешнем году являются Хвастовичский район (102,8%) и Обнинск (101,4%).

- Показатель более чем в 100% свидетельствует о том, что собственники помещений в многоквартирных домах погасили ещё и часть задолженности за предыдущие платежные периоды, - пояснили в Фонде.

В Калуге собираемость взносов в 2020 году составляет 99,1%.

За все шесть лет действия программы капитального ремонта собираемость взносов в Калужской области составила 92,8%.

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